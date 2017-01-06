ООН официально изменила статус Эстонии, Латвии и Литвы

9 Января 2017 19:10

Организация Объединенных Наций официально изменила статус прибалтийских стран - Эстонии, Латвии и Литвы - с восточноевропейских на государства Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН. Изменения коснулись и других европейских регионов.

Так, к группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.