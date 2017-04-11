Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>ООН не будет оценивать правомерность американского ракетного удара по сирийской базе Шайрат
В мире
RSS
ООН не будет оценивать правомерность американского ракетного удара по сирийской базе Шайрат
Скачать Поделиться

11 Апреля 2017 21:06

ООН не будет оценивать правомерность американского ракетного удара по сирийской базе Шайрат

Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжжарик. Прокомментировать логику такого решения спикер отказался.

Напомним, в пятницу США выпустили по территории Сирии 59 крылатых ракет "Томагавк". Формальным поводом для удара стало применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. Согласно нормам международного права, нападение на суверенное государство возможно либо в целях самообороны, либо с разрешения Совета Безопасности ООН, которое Вашингтон не получал.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =