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ООН назвала самую счастливую страну мира
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21 Марта 2017 08:08

ООН назвала самую счастливую страну мира

Согласно рейтингу организации, это Норвегия. При составлении списка учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки в сложных ситуациях, отношение к коррупции, оценка свободы принятия жизненно важных решений и щедрость пожертвований на благотворительность. В первую пятерку вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

  

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