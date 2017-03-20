В мире
21 Марта 2017 08:08
ООН назвала самую счастливую страну мира
Согласно рейтингу организации, это Норвегия. При составлении списка учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки в сложных ситуациях, отношение к коррупции, оценка свободы принятия жизненно важных решений и щедрость пожертвований на благотворительность. В первую пятерку вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.
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