ООН назвала самую счастливую страну мира

21 Марта 2017 08:08

Согласно рейтингу организации, это Норвегия. При составлении списка учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки в сложных ситуациях, отношение к коррупции, оценка свободы принятия жизненно важных решений и щедрость пожертвований на благотворительность. В первую пятерку вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.