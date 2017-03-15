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Омар Челик: Договоренности Анкары с ЕС по миграции должны быть пересмотрены
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15 Марта 2017 12:21

Омар Челик: Договоренности Анкары с ЕС по миграции должны быть пересмотрены

Договоренности Анкары с ЕС по миграции должны быть пересмотрены. Об этом заявил министр Турции по европейским делам Омар Челик. Арабская республика выполнила свою часть соглашения, в то время как страны Европейского союза своих слов не сдержали. Напомним, в марте прошлого года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, по которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.
  

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