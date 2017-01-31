Окончательное голосование по Brexit намечено на 8 февраля

31 Января 2017 09:01

Парламент Великобритании сегодня рассмотрит закон о выходе страны из ЕС. По решению суда правительство не может начать эту процедуру без одобрения законодателей. Закон о запуске процедуры занял всего полстраницы. Однако партии сформулировали к нему уже несколько десятков поправок, в основном от Шотландии. Эдинбург выступает против резкого разрыва отношений Великобритании с Евросоюзом, но его одобрения по решению суда и не требуется.

Дэвид Нойбергер, председатель Верховного суда Великобритании: "Верховный суд постановил, что правительство не может запустить статью 50 без принятого парламентом постановления, которое дает ему такие полномочия. У правительства есть исключительное право выходить из международных договоров, в то же время правительство не может реализовать это право, когда речь идет об изменении британских законов, если это не одобрено парламентом Соединенного Королевства".

После одобрения документа обеими палатами парламента и получения согласия королевы Елизаветы Второй премьер-министр Тереза Мэй сможет уведомить о выходе из Евросоюза. Ранее министр по делам Brexit Дэвид Дэвис отметил, что вопрос не в том, выходит Великобритания из ЕС или нет. Нужно выполнить волю британцев. Окончательное голосование по данному вопросу намечено на 8 февраля.