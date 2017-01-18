Около 700 французов воюют в Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"

18 Января 2017 15:05

Около 700 французов воюют на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке. По словам главы координационной группы по борьбе с терроризмом во Франции, число предположительно скончавшихся в рядах боевиков соотечественников – 232 человека. Лоик Гарнье также добавил, что к "Исламскому государству" в 2015 году присоединились около 30 000 иностранцев. Сейчас этот показатель снизился более чем в два раза. При этом три тысячи из них - европейцы.