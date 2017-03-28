Около 40 туристов пострадали в результате аварии в Италии

29 Марта 2017 09:09

В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в центральной Италии пострадали около 40 туристов, 16 человек доставлены в ближайшую больницу. Инцидент произошел на трассе между городами Болонья и Таранто. По предварительным данным, в столкновении виновен водитель автовоза.