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Около 40 туристов пострадали в результате аварии в Италии
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29 Марта 2017 09:09

Около 40 туристов пострадали в результате аварии в Италии

В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в центральной Италии пострадали около 40 туристов, 16 человек доставлены в ближайшую больницу. Инцидент произошел на трассе между городами Болонья и Таранто. По предварительным данным, в столкновении виновен водитель автовоза.

  

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