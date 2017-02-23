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Около 30-ти человек арестовано в Париже
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24 Февраля 2017 07:04

Около 30-ти человек арестовано в Париже

Около 30-ти человек арестовано в Париже в ходе массовых протестов против произвола полиции. Накануне сотни школьников и студентов вышли на улицы, чтобы поддержать молодого человека по имени Тео, в начале февраля он подвергся насилию со стороны стражей порядка при задержании. Активисты, многие из которых были в масках, поджигали мусорные баки, бросали в полицейских камни и пытались снести заграждения. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ.

  

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