24 Февраля 2017 07:04

Около 30-ти человек арестовано в Париже в ходе массовых протестов против произвола полиции. Накануне сотни школьников и студентов вышли на улицы, чтобы поддержать молодого человека по имени Тео, в начале февраля он подвергся насилию со стороны стражей порядка при задержании. Активисты, многие из которых были в масках, поджигали мусорные баки, бросали в полицейских камни и пытались снести заграждения. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ.