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3 Марта 2017 19:25

Около 120-ти гостей из Румынии сбежали из ресторана, оставив неоплаченным счет в две тысячи евро

Около 120-ти гостей из Румынии сбежали из ресторана в северо-восточном испанском городе Бембибре, оставив неоплаченным счет в две тысячи евро. Румыны праздновали крестины и исчезли перед тем, как должны были подавать десерт. Владелец ресторана говорит, что за 35 лет работы не видел ничего подобного. Он обратился в полицию, но отметил, что не имеет больших надежд на возврат денег.