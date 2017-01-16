Около 100 мигрантов пропали в Средиземном море после кораблекрушения

15 Января 2017 15:05

Как сообщается, их судно направлялось в Италию и затонуло в 50 километрах от побережья Ливии. Итальянской службе береговой охраны удалось спасти 4 человек. Обнаружены 8 тел погибших. Всего же на борту находились 107 человек. На месте трагедии идет спасательная операция. В ней участвуют также французский военный корабль и авиация.