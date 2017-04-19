Охрана кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона усилена из-за угрозы нападения

19 Апреля 2017 12:04

Жизнь политика теперь охраняют снайперы. Накануне стало известно, что целью 2 задержанных в Марселе подозреваемых в подготовке теракта был именно Фийон. В ходе обыска, кроме оружия, взрывчатки и флага "Исламского государства", у них были обнаружены фотографии кандидата. Первый тур президентских выборов состоится уже в ближайшее воскресенье. При этом большая часть французов пока не знает, за кого голосовать. Ожидается низкая явка. Явного лидера нет. Фаворитами гонки остаются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.