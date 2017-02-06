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Огненный шар зажег небо над несколькими штатами США
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7 Февраля 2017 07:18

Огненный шар зажег небо над несколькими штатами США

Падение метеорита зафиксировали камеры видеонаблюдения в Висконсине, Иллинойсе, Индиане и Мичигане. Появление яркого болида сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который почувствовали жители нескольких домов. Что именно произошло с метеором - пока не установлено. Он мог сгореть в атмосфере или упасть в озеро.

  

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