Огненный шар зажег небо над несколькими штатами США

7 Февраля 2017 07:18

Падение метеорита зафиксировали камеры видеонаблюдения в Висконсине, Иллинойсе, Индиане и Мичигане. Появление яркого болида сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который почувствовали жители нескольких домов. Что именно произошло с метеором - пока не установлено. Он мог сгореть в атмосфере или упасть в озеро.