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Очередной авиаскандал в США
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22 Апреля 2017 09:16

Очередной авиаскандал в США

Стюардессу "Американ Эйрлайнс" отстранили от работы из-за спора с пассажиркой на борту самолета. Он начался после того, как женщина решила положить детскую коляску в багажный отсек над головами людей. На видео она в слезах и с ребенком на руках просит вернуть ей коляску. "Американ Эйрлайнс" уже начали внутреннее расследование по данному инциденту.

  

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