Очередной авиаскандал в США

22 Апреля 2017 09:16

Стюардессу "Американ Эйрлайнс" отстранили от работы из-за спора с пассажиркой на борту самолета. Он начался после того, как женщина решила положить детскую коляску в багажный отсек над головами людей. На видео она в слезах и с ребенком на руках просит вернуть ей коляску. "Американ Эйрлайнс" уже начали внутреннее расследование по данному инциденту.