Очередная стрельба в США

23 Января 2017 08:04

Двое неизвестных открыли огонь в торговом центре Сан-Антонио. Один человек погиб, шестеро ранены. Грабители пытались вынести драгоценности из ювелирного магазина. Одного полицейские задержали, второму удалось скрыться. Однако и он схвачен. Квартал у торгового центра сейчас оцеплен. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от района ЧП.