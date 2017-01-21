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Очередная стрельба в США
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23 Января 2017 08:04

Очередная стрельба в США

Двое неизвестных открыли огонь в торговом центре Сан-Антонио. Один человек погиб, шестеро ранены. Грабители пытались вынести драгоценности из ювелирного магазина. Одного полицейские задержали, второму удалось скрыться. Однако и он схвачен. Квартал у торгового центра сейчас оцеплен. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от района ЧП.

  

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