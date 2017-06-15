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Очередная сессия в итальянском парламенте закончилась дракой
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16 Июня 2017 09:08

Очередная сессия в итальянском парламенте закончилась дракой

Причиной потасовки стал документ о мигрантах. Сенаторы рассматривали возможность предоставления детям беженцев, родившимся на территории Апеннин, итальянского гражданства. Недовольство проектом бурно выразила оппозиционная партия "Лига Севера".

В давке пострадала министр образования, она получила травму руки. В это же время у стен сената ультраправые устроили столкновения с полицией. Они пытались прорваться внутрь, чтобы сорвать заседание. Полиция применила водометы - задержаны более 60 человек.

  

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