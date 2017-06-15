Очередная сессия в итальянском парламенте закончилась дракой

16 Июня 2017 09:08

Причиной потасовки стал документ о мигрантах. Сенаторы рассматривали возможность предоставления детям беженцев, родившимся на территории Апеннин, итальянского гражданства. Недовольство проектом бурно выразила оппозиционная партия "Лига Севера".

В давке пострадала министр образования, она получила травму руки. В это же время у стен сената ультраправые устроили столкновения с полицией. Они пытались прорваться внутрь, чтобы сорвать заседание. Полиция применила водометы - задержаны более 60 человек.