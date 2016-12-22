Обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась

21 Декабря 2016 15:04

Зафиксирован ряд случаев нарушения режима тишины. Украинские власти утверждают, что военные смогли отразить атаку в районе Светлодарска (это Донецкая область). В самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, говорят, что попытку прорыва в районе села Калиновка предприняли сами военнослужащие Украины. Обе стороны также сообщают о потерях у противника.