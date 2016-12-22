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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась
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21 Декабря 2016 15:04

Обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась

Зафиксирован ряд случаев  нарушения режима тишины. Украинские власти утверждают, что военные смогли отразить атаку  в районе Светлодарска (это Донецкая область). В самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, говорят, что  попытку прорыва в районе села  Калиновка  предприняли сами военнослужащие Украины. Обе стороны также сообщают  о потерях у противника.

 

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