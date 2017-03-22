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Обстановка в центре британской столицы остается напряженной
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22 Марта 2017 21:02

Обстановка в центре британской столицы остается напряженной

Полиция Лондона просит очевидцев теракта у здания британского парламента не делиться информацией о предполагаемых сообщниках террориста и подробностями произошедшего в социальных сетях, а сразу предоставлять эти данные правоохранителям.

Обстановка в центре британской столицы остается напряженной. Место происшествия оцеплено, в небе много вертолетов. Лондонская полиция предварительно расценивает инцидент как теракт. Продолжается опрос свидетелей.

Напомним, этим вечером неизвестный мужчина на автомобиле въехал в толпу на Вестминстерском мосту и направился к зданию британского парламента. Погибли как минимум два человека. По разным данным, число пострадавших может превысить десять человек, некоторые - в тяжелом состоянии. Получил ножевое ранение один из полицейских, который охранял здание парламента. Сам нападавший был застрелен. Сразу после того, как началась перестрелка, было экстренно прервано заседание депутатов парламента. Премьер-министр Тереза Мэй из здания была эвакуирована.

  

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