3 Февраля 2017 21:25

Едва ли не каждый час обновляются сообщения по ситуации в Украине. Сегодня этой темы касались и в Большом разговоре с Президентом. Действительно, больно за соседей. ОБСЕ сообщает о серьезных нарушениях режима прекращения огня в Донбассе. В том числе о применении оружия, запрещенного минскими соглашениями. В частности, наблюдатели зафиксировали четыре танка Т-64 в подконтрольном Киеву жилом секторе Авдеевки. А в районе городка Ясиноватая были замечены ракетные системы залпового огня БМ-21.

Сообщает ОБСЕ и о возросшем числе вооруженных столкновений - стороны конфликта многократно открывали огонь прямо из жилых кварталов Донецка и Авдеевки. Есть погибшие и раненые у обеих сторон. Обстреляны были и наблюдатели миссии. Разрушены многие дома и инфраструктура. Люди остаются без электроэнергии и тепла. Бои между вооруженными силами Украины и формированиями непризнанной ДНР возобновились в конце января. И с каждым днем их интенсивность возрастает.

Ситуацию в Донбассе обсудят на заседании Совета Безопасности ООН. 21 февраля всемирная организация поведет консультации по теме "Кризисы в Европе". И украинская тема - одна из главных.