Обрушение здания в Индии вызвала пыльная буря

11 Мая 2017 19:03

В результате обрушения стены на свадебной церемонии в индийском штате Раджастхан погибли по меньшей мере 25 человек, еще 28 получили травмы. Обрушение здания для проведения свадеб вызвала пыльная буря. Гости пытались укрыться от непогоды под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула прямо на людей. В результате десятки человек оказались под завалами. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, им оказали медицинскую помощь. У некоторых диагностированы серьезные травмы. В отношении владельца здания возбуждено дело.