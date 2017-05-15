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16 Мая 2017 09:11

Обнаружен новый вид вируса-вымогателя WannaCry

Об этом сообщили израильские специалисты. Они отмечают, что новый вид вируса заражает по одному компьютеру в секунду. Напомним, что самая массированная кибератака в истории человечества произошла в минувшую пятницу. От вируса WannaCry пострадали 300 000 компьютеров 150 стран мира. Многие из них принадлежат крупным корпорациям и госучреждениям. Кибератаку удалось остановить, однако хакеры минувшей ночью запустили обновленную версию вируса.