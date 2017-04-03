Обнародованы первые официальные итоги выборов президента Эквадора

3 Апреля 2017 08:00

Лидером гонки стал кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" бывший вице-президент Ленин Морено. Он набрал более 51 процента голосов. У его соперника - правоцентриста и банкира Гильермо Лассо - почти 49 процентов. Напомним, Морено пообещал в случае победы сформировать самое чистое и антикоррупционное правительство в истории Эквадора.