Обнародовано имя манчестерского террориста: это 23-летний Салман Абеди

23 Мая 2017 20:49

Он взорвал себя на Manchester Arena после концерта американской певицы Арианы Гранде. Теракт стал крупнейшим в Королевстве за последние 12 лет. Погибли 22 человека (среди них - 12 детей младше 16-ти лет), около 120-ти - пострадали. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Информации о белорусах среди пострадавших при теракте в Манчестере нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования королеве Великобритании, родным и близким погибших и пострадавших. Полиция Манчестера проводит расследование. Правоохранители попросили очевидцев присылать все имеющиеся у них видеозаписи. Меры безопасности повышены по всей Великобритании. Подробности кровавой трагедии - у Юрия Козлова.

Взрыв на стадионе Manchester Arena прогремел в половине первого ночи по минскому времени. В момент трагедии на крытой площадке проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Она очень популярна среди молодежи, поэтому в числе погибших и раненых много детей и подростков.

Шарлотта Пайндер, очевидец: "Мы еще были в зале, когда раздался взрыв. Я сразу помчалась к выходу. Помню, чтобы успокоить людей, говорили, что это хлопки воздушных шаров".

Все сорвались со своих мест, люди кричали и плакали. Мы же просто оцепенели. Прежде чем куда-то бежать, мы пытались взглядом найти дверь, к которой можно было пробраться.

Начиненная гвоздями самодельная бомба сдетонировала сразу после завершения шоу. Взрывное устройство было заложено в крытом переходе, который соединяет стадион с главной железнодорожной станцией Манчестера - именно по этому коридору люди возвращались с концерта. Несмотря на усилия сотрудников Manchester Arena, после взрыва возникла паника - тысячи людей бросились к выходам. К счастью, жертв во время давки удалось избежать.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Я только что председательствовала на заседании кризисного комитета "Кобра", где мы обсуждали детали этого ошеломляющего события. Наши мысли и молитвы вместе с семьями погибших. Это худшее, что происходило в Манчестере и вообще на севере Англии. Место атаки было выбрано преднамеренно - поп-концерт, на который пришло много подростков".

На здании резиденции британского премьера на Даунинг-стрит приспущен государственный флаг, в Вене с минуты молчания в память о погибших стартовала конференция ОБСЕ по противодействию терроризму. По всему миру к посольствам Соединенного Королевства несут цветы и свечи...

Ответственность за взрыв на Manchester Arena взяла на себя группировка "Исламское государство" - радикалы подтвердили свою причастность к атаке в специальном видеообращении. По предварительным данным, теракт совершил смертник - однако, сами исламисты эту информацию не подтверждают. Также полиции удалось задержать 23-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к организации нападения. Вдобавок следствию предстоит выяснить, почему не сработали меры безопасности, повышенные в стране, да и во всей Европе еще в 2015-м. Полиция всего Старого Света приведена в состояние повышенной готовности. Меры безопасности усиливает и УЕФА - в том числе, на время завтрашнего матча финала Лиги Европы, в котором сойдутся "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".