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Обнародована запись с камер видеонаблюдения субботних терактов в Лондоне
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9 Июня 2017 09:04

Обнародована запись с камер видеонаблюдения субботних терактов в Лондоне

Обнародована запись с уличных камер видеонаблюдения субботних терактов в Лондоне. На кадрах видно, как британские полицейские открывают огонь по трем мужчинам, которые с ножами напали на людей. Террористы были ликвидированы. От их рук погибли 8 человек. В больницах остаются 29 пострадавших. Из 17 арестованных по делу о теракте пятеро под стражей.

  

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