Obamacare заменят

5 Мая 2017 07:11

Палата представителей конгресса США приняла законопроект об отмене программы льготного медстрахования. За проголосовало необходимое число конгрессменов: республиканцы набрали 217 голосов, что всего на один голос превышает необходимый минимум. Теперь документ должен рассмотреть сенат. Напомним, попытка нижней палаты упразднить Obamacare в марте не увенчалась успехом. Позднее было решено в течение пяти лет создать целевой многомиллиардный фонд для субсидирования медицинских полисов граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.