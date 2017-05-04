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Obamacare заменят
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5 Мая 2017 07:11

Obamacare заменят

Палата представителей конгресса США приняла законопроект об отмене программы льготного медстрахования. За проголосовало необходимое число конгрессменов: республиканцы набрали 217 голосов, что всего на один голос превышает необходимый минимум. Теперь документ должен рассмотреть сенат. Напомним, попытка нижней палаты упразднить Obamacare в марте не увенчалась успехом. Позднее было решено в течение пяти лет создать целевой многомиллиардный фонд для субсидирования медицинских полисов граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

  

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