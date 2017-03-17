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О чем договорились главы минфинов ФРГ и США?
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17 Марта 2017 12:02

О чем договорились главы минфинов ФРГ и США?

США должны играть "центральную лидирующую роль" в деле глобального экономического роста. К такому решению пришли главы минфинов ФРГ и США. Накануне в Берлине Вольфганг Шойбле и Стивен Мнучин отметили, что глобальный экономический рост достижим путем стимулирования создания новых рабочих мест и выравнивания баланса торговли между странами. Также стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на основе взаимного доверия. Отметим, переговоры глав минфинов ФРГ и США прошли в канун двух важных событий. Сегодня в Баден-Бадене стартует встреча министров финансов и нацбанков Большой двадцатки. А в Вашингтоне проходит встреча президента США с канцлером Германии.

  

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