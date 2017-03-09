Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон готовы оспорить новый миграционный указ президента США в суде

10 Марта 2017 08:08

Как сообщил в своем микроблоге Эрик Шнайдерман - генпрокурор Нью-Йорка, город присоединится к иску Вашингтона против второго указа Трампа о запрете на въезд в страну гражданам Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана. Новый указ был принят 6 марта. Он практически во всем повторяет положения предыдущего указа в вопросах приема беженцев, но отчасти смягчает положения о порядке въезда в Америку. Из запретов исключили жителей Ирака и тех, кто уже успел получить разрешение на въезд и грин-карту.