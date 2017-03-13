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Нью-Йорк готовится к мощнейшей в истории снежной буре
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14 Марта 2017 09:05

Нью-Йорк готовится к мощнейшей в истории снежной буре

На северо-восточное побережье США уже обрушился мощный шторм. Синоптики обещают в ближайшие часы рекордное количество осадков. Сугробы могут вырасти до полуметра. Закрываются школы и госучреждения. Небывалый ажиотаж в магазинах - люди запасаются водой, скупают продукты, а также лопаты. В Северной Каролине непогода бушует вторые сутки. Повреждены линии электропередачи. Отменены более полутора тысяч рейсов. В Нью-Йорке объявлено о чрезвычайном положении. Также сегодня закрыта штаб-квартира ООН.

  

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