Нью-Йорк готовится к мощнейшей в истории снежной буре

14 Марта 2017 09:05

На северо-восточное побережье США уже обрушился мощный шторм. Синоптики обещают в ближайшие часы рекордное количество осадков. Сугробы могут вырасти до полуметра. Закрываются школы и госучреждения. Небывалый ажиотаж в магазинах - люди запасаются водой, скупают продукты, а также лопаты. В Северной Каролине непогода бушует вторые сутки. Повреждены линии электропередачи. Отменены более полутора тысяч рейсов. В Нью-Йорке объявлено о чрезвычайном положении. Также сегодня закрыта штаб-квартира ООН.