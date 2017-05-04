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Новый самолет китайской разработки выполнил первый полет из аэропорта Шанхая
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5 Мая 2017 15:06

Новый самолет китайской разработки выполнил первый полет из аэропорта Шанхая

С919 поднялся в воздух без пассажиров. На его борту только пять человек - пилоты и инженеры. По замыслу производителей, C919 должен стать прямым конкурентом "Боингу-737" и "Аэробусу A-320". В случае успеха лайнер станет первым китайским среднемагистральным самолетом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.
  

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