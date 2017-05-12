Эмануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции

14 Мая 2017 15:03

На инаугурацию в Елисейский дворец он прибыл на бронированном автомобиле в сопровождении кортежа мотоциклистов. По красной ковровой дорожке шел один. Дело в том, что встречавший его у входа Олланд не женат, поэтому супруга Макрона, согласно протоколу, должна была ждать мужа внутри здания. Сценарий церемонии традиционен - новому главе Пятой республики вручили символ госвласти - Цепь гроссмейстера Ордена почетного легиона.

После завершения торжеств Макрон приступил к работе, сообщив о первых назначениях в своем аппарате. Так, руководителем Администрации президента станет Патрик Строда. А спецсоветником Макрона - молодой и перспективный Исмаэль Эмельян, который занимался стратегией движения "Вперед!".