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Эмануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции
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14 Мая 2017 15:03

Эмануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции

На инаугурацию в Елисейский дворец он прибыл на бронированном автомобиле в сопровождении кортежа мотоциклистов. По красной ковровой дорожке шел один. Дело в том, что встречавший его у входа Олланд не женат, поэтому супруга Макрона, согласно протоколу, должна была ждать мужа внутри здания. Сценарий церемонии традиционен - новому главе Пятой республики вручили символ госвласти - Цепь гроссмейстера Ордена почетного легиона.

После завершения торжеств Макрон приступил к работе, сообщив о первых назначениях в своем аппарате. Так, руководителем Администрации президента станет Патрик Строда. А спецсоветником Макрона - молодой и перспективный Исмаэль Эмельян, который занимался стратегией движения "Вперед!".

  

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