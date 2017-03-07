8 Марта 2017 12:05

Французские СМИ добыли новый компромат на Франсуа Фийона.

Пресса обнаружила у него кредит в 50 000 евро, который не отражен в налоговой декларации. Кандидат в президенты Пятой республики от правых и центристов взял крупную сумму денег у совладельца рейтингового агентства "Фитч" миллиардера Ладрэ де Лашарьера. Это произошло в 2013 году. Другие подробности расследования пока неизвестны. Представитель Фийона уже заявил, что кредит был полностью погашен.