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Новый компромат на Франсуа Фийона
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8 Марта 2017 12:05

Новый компромат на Франсуа Фийона

Французские СМИ добыли новый компромат на Франсуа Фийона.

Пресса обнаружила у него кредит в 50 000 евро, который не отражен в налоговой декларации. Кандидат в президенты Пятой республики от правых и центристов взял крупную сумму денег у совладельца рейтингового агентства "Фитч" миллиардера Ладрэ де Лашарьера. Это произошло в 2013 году. Другие подробности расследования пока неизвестны. Представитель Фийона уже заявил, что кредит был полностью погашен.

  

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