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Новый год последовательно приходит в разные уголки планеты
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31 Декабря 2016 15:04

Новый год последовательно приходит в разные уголки планеты

Земной шар вертится, а вместе с ним   Новый год  последовательно приходит в разные уголки планеты. Так, 2017-й уже начал свое шествие  два часа назад!
Первыми его встретили в отдаленных уголках Тихого океана - в Республике Кирибати, входящей в состав островов Рождества, и в Королевстве Тонга в Океании. Час назад год Огненного петуха - вступил в силу на острове Фиджи и в Новой Зеландии.
Уже через час запустят праздничные салюты в Австралии. Далее Новый год начнут встречать в странах Азии, Европы и Нового Света. Последними 2017-й встретят жители американского Самоа и атолл Мидуэй в Тихом океане.

 

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