31 Декабря 2016 15:04

Земной шар вертится, а вместе с ним Новый год последовательно приходит в разные уголки планеты. Так, 2017-й уже начал свое шествие два часа назад!

Первыми его встретили в отдаленных уголках Тихого океана - в Республике Кирибати, входящей в состав островов Рождества, и в Королевстве Тонга в Океании. Час назад год Огненного петуха - вступил в силу на острове Фиджи и в Новой Зеландии.

Уже через час запустят праздничные салюты в Австралии. Далее Новый год начнут встречать в странах Азии, Европы и Нового Света. Последними 2017-й встретят жители американского Самоа и атолл Мидуэй в Тихом океане.