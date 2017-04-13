Новый авиаудар по Cирии

13 Апреля 2017 15:19

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу с химоружием "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в генштабе Вооруженных сил Сирии. Погибли сотни человек.

Организация по запрещению химического оружия сегодня проводит в Гааге заседание, на котором обсуждают химатаку в Сирии. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, оно проходит в закрытом формате.

Ранее стало известно, что Сирия готова предоставить экспертам организации по запрещению химоружия доступ к авиабазе Шайрат, чтобы они смогли проверить, хранился ли там зарин, который, по мнению западных стран, применяли в городе Хан-Шейхун.