Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

10 Мая 2017 12:10

Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от демократической партии "Тобуро" 64-летний Мун Чжэ Ин. Он победил на выборах, набрав 41 процент голосов избирателей. Это 13,5 миллиона человек. Явка на выборах стала самой масштабной за последние 20 лет. Церемония инаугурации нового главы Южной Кореи состоялась сегодня в Национальном собрании (однопалатном парламенте страны).