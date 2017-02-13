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Новым президентом Германии станет экс-министр иностранных дел
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13 Февраля 2017 07:22

Новым президентом Германии станет экс-министр иностранных дел

Франк-Вальтер Штайнмайер получил 931 голос в Федеральном собрании при необходимых 631. Его кандидатуру, которую выдвинула канцлер Ангела Меркель, поддержали все без исключения основные политические партии. Опытный дипломат сменит пастора и правозащитника Йоахима Гаука, который решил не баллотироваться на второй срок уже в марте. С избранием на пост федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  
  

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