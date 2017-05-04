Новым премьер-министром Болгарии стал Бойко Борисов

4 Мая 2017 15:07

Новым премьер-министром Болгарии стал лидер победившей на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов. За проголосовали 133 депутата, против — 100. После голосования депутаты поддержали предложенный Борисовым состав правительства из 18 министров. Они приступят к работе сегодня. Бойко Борисов становится премьер-министром Болгарии в третий раз с 2009 года.