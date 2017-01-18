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Новым главой Европарламента избран итальянский консерватор Антонио Таяни
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18 Января 2017 19:04

Новым главой Европарламента избран итальянский консерватор Антонио Таяни

63-летний политик был пресс-секретарем Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по транспорту, а позднее - промышленности и бизнесу. Соперником Таяни в четвертом туре был его соотечественник Джанни Питтелла. Напомним, Европарламент может блокировать или вносить изменения в законодательство, за ним и последнее слово в соглашении о выходе Великобритании из Евросоюза.

  

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