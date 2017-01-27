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Новые указы президента США
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28 Января 2017 12:02

Новые указы президента США

Приостановка приема беженцев и перестройка американской армии. Таковы новые указы президента США. Дональд Трамп заявил, что меры помогут исключить проникновение в страну радикальных исламистов. В частности, подразумевается приостановка на 120 дней программы размещения беженцев в США. В Вашингтоне оценят эффективность процессов и дополнительных процедур в рамках данной программы. Как сообщает администрация бывшего лидера Барака Обамы, за прошлый год США приняли около 10 тысяч сирийских переселенцев.

Тем временем тысячи человек собрались на "Марш жизни" в американской столице. Активистов поддержал Дональд Трамп. На мероприятии выступил и вице-президент Майк Пенс. Через несколько дней главе Белого дома предстоит выдвинуть свою кандидатуру судьи в Верховный суд США. По словам Пенса, им будет противник абортов.

Активисты ожидают, что Трамп подпишет указ о запрете абортов в США. Отметим, марш ежегодно проходит в день, когда Верховный суд США легализовал аборты.

  

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