Новые подробности захвата ливийского самолета

24 Декабря 2016 09:14

Угонщики лайнера А 320 авиакомпании "Африкия Эйруэйз" не были вооружены. Для угона аэробуса они использовали муляжи. Об этом сообщил глава правительства Мальты Джозеф Мускат. Напомним, судно совершало внутренний рейс Сабха - Триполи в Ливии. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным воздушной гавани, изначально планировалось добраться до Рима, но приземлились на Мальте из-за нехватки топлива. Террористы выдвинули требование об освобождении сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Однако затем они отпустили всех заложников и сдались властям Мальты.