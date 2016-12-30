2 Января 2017 15:06

Стали известны и новые подробности трагического происшествия на туристическом пароме в Индонезии. Пожар, вспыхнувший в машинном отделении и охвативший половину корабля, унес жизни 23 человек. 17 числятся пропавшими без вести. Люди в панике выпрыгивали за борт. Большинству из них пришли на помощь мелкие рыбацкие суда. А вот первым, по словам очевидцев, пылающий паром покинул капитан. Сейчас он задержан и дает показания. Допрашивают также трех членов экипажа сгоревшего судна и двух сотрудников администрации порта.