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Новые подробности трагического происшествия на туристическом пароме в Индонезии
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2 Января 2017 15:06

Новые подробности трагического происшествия на туристическом пароме в Индонезии

Стали известны и новые подробности трагического происшествия на туристическом пароме в Индонезии. Пожар, вспыхнувший в машинном отделении и охвативший  половину корабля, унес жизни 23 человек. 17 числятся пропавшими без вести.  Люди в панике выпрыгивали за борт. Большинству из них пришли на помощь  мелкие рыбацкие суда. А вот  первым, по словам очевидцев, пылающий паром покинул   капитан. Сейчас он задержан и дает показания. Допрашивают также  трех членов экипажа сгоревшего судна и двух сотрудников администрации порта.

 

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