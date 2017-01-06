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Новые подробности теракта в ночном клубе Стамбула
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3 Января 2017 15:03

Новые подробности теракта в ночном клубе Стамбула

Личность подозреваемого,  по сообщениям некоторых турецких СМИ, установлена.  Предполагается, что нападавшим является  28-летний гражданин Кыргызстана  Яхья Машрапов. Сейчас кыргызские спецслужбы проверяют информацию о возможной причастности к теракту гражданина республики.  Кроме того, в Сети появилось  видео, на котором запечатлен предполагаемый исполнитель теракта. На записи мужчина прогуливается  по стамбульской площади Таксим. Однако когда было снято  селфи  (до кровавой атаки или после)  - неизвестно. Масштабная спецоперация по  поимке террориста завершилась безрезультатно. Преступника до сих пор разыскивают. Напомним, нападение на ночной клуб "Рейна" произошло в новогоднюю ночь. Погибли 39 человек, большинство иностранцы.

 

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