Новые подробности теракта в ночном клубе Стамбула

3 Января 2017 15:03

Личность подозреваемого, по сообщениям некоторых турецких СМИ, установлена. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Сейчас кыргызские спецслужбы проверяют информацию о возможной причастности к теракту гражданина республики. Кроме того, в Сети появилось видео, на котором запечатлен предполагаемый исполнитель теракта. На записи мужчина прогуливается по стамбульской площади Таксим. Однако когда было снято селфи (до кровавой атаки или после) - неизвестно. Масштабная спецоперация по поимке террориста завершилась безрезультатно. Преступника до сих пор разыскивают. Напомним, нападение на ночной клуб "Рейна" произошло в новогоднюю ночь. Погибли 39 человек, большинство иностранцы.