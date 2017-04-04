4 Апреля 2017 21:08

Вместе с россиянами скорбит весь мир. Сегодня же стали известны новые подробности теракта в метро. Его мог совершить уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который имел российское гражданство и, по данным следствия, был завербован исламистами на родине. Сегодня утром в больницах скончались еще три жертвы теракта, всего же погибли 14 человек, более полусотни пострадали, среди них есть и белорус. В Петербурге работает наша съемочная группа.

Последняя информация у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Сегодня в северной столице России как-то по особенному тихо. Такое ощущение, что страх летает прямо в воздухе. Прекрасный Санкт-Петербург, который в 2016 году посетило почти 7 миллионов туристов со всего мира, сейчас в топе событий, но, к сожалению, трагических. После взрыва в метро Питер погрузился в трехдневный траур. В городе приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

Обстановка в Санкт-Петербурге напряженная. Сегодня станция метро "Сенная площадь" снова в центре внимания. Приблизительно в 11:30 утра сюда снова съехались кареты скорой помощи и пожарные машины. Станция метро была перекрыта на вход и выход.

Причина - звонок о заложенном взрывном устройстве. К счастью, вызов оказался ложным, но заставил многих понервничать. Жители Санкт-Петербурга боятся ездить на метро, тому свидетели полупустые вагоны.

По официальном данным, погибли 14 человек, более 50 - ранены. Среди пострадавших есть и белорус. Это уроженец города Гродно, 1963 года рождения. Он находился именно в том вагоне, где произошел взрыв. Через полчаса после происшествия мужчина был доставлен в 26 городскую больницу Санкт-Петербурга. У него серьезные осколочные ранения в области шеи, рук и ног. Также разорваны барабанные перепонки. Завтра ему будет сделана операция. По прогнозам врачей, он будет находиться в больнице еще две недели.

Весь день к станции метро "Сенная площадь" жители Северной столицы России несут цветы и зажигают свечи в память о погибших. Каждый воспринимает случившееся как личную трагедию.

Расследование продолжается. Следственный комитет РФ уже подтвердил, что теракт совершил гражданин Кыргызстана. Уроженец города Ош Акбаржон Джалилов. По одним данным, он работал автослесарем, по другим - поваром в ресторане.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "У террористов, у терроризма нет национальности и недопустимо пытаться искать какую-то связь с происхождением человека, с его религиозными убеждениями. Терроризм - это преступление против всего человечества и против всех без исключение мировых религий".

Увлекался ли подозреваемый радикальными идеями - достоверно неизвестно. Сам Джалилов погиб в момент взрыва.

Помощь российским коллегам в расследовании теракта готовы оказать и белорусские следователи. Официальное письмо с соответствующим предложением направлено в адрес Александра Бастрыкина - главы Следственного комитета России.