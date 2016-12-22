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Новые подробности теракта в Берлине
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21 Декабря 2016 19:06

Новые подробности теракта в Берлине

Ответственность взяло на себя "Исламское государство". Полиция и спецслужбы  продолжают поиски нового подозреваемого. Предполагается, что это  21-летний  гражданин Туниса Анис А.  На его имя было выдано  временное удостоверение о статусе беженца, которое нашли в грузовике. Фото мужчины опубликовали местные СМИ. После этого в полицию поступил звонок, что тунисца видели  в торговом центре Дюссельдорфа. Спецоперация полицейских завершилась безрезультатно -  найти подозреваемого не удалось. По версии следствия,  именно Анис А  направил машину  в толпу людей на рождественской ярмарке в понедельник. Напомним, на месте погибли 12 человек, 48 получили ранения. 

В Германии и других странах ЕС  усилены меры безопасности. К месту теракта в Берлине  несут цветы и свечи. Посольство Германии в Беларуси открыло книгу соболезнований. 

 

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