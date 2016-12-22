Новые подробности теракта в Берлине

21 Декабря 2016 19:06

Ответственность взяло на себя "Исламское государство". Полиция и спецслужбы продолжают поиски нового подозреваемого. Предполагается, что это 21-летний гражданин Туниса Анис А. На его имя было выдано временное удостоверение о статусе беженца, которое нашли в грузовике. Фото мужчины опубликовали местные СМИ. После этого в полицию поступил звонок, что тунисца видели в торговом центре Дюссельдорфа. Спецоперация полицейских завершилась безрезультатно - найти подозреваемого не удалось. По версии следствия, именно Анис А направил машину в толпу людей на рождественской ярмарке в понедельник. Напомним, на месте погибли 12 человек, 48 получили ранения.

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