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Новые подробности расследования терактов в Лондоне
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5 Июня 2017 09:12

Новые подробности расследования терактов в Лондоне

Как сообщает ВВС, британскую полицию предупреждали об экстремистских взглядах одного из исполнителей нападения. Знакомый радикала незадолго до атаки рассказал правоохранителям, что мужчина защищает боевиков ИГ и оправдывает прошлые теракты в Европе. Однако полиция проигнорировала сообщение. Напомним, в ночь на воскресенье трое вооруженных мужчин на машине протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем напали с ножами на прохожих. Семь человек погибли, 48 были ранены. Среди жертв - граждане Канады, Франции, Новой Зеландии и Австралии. Террористов ликвидировали.  

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