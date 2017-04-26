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Новые подробности о взрыве в аэропорту Дамаска
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27 Апреля 2017 12:20

Новые подробности о взрыве в аэропорту Дамаска

По данным СМИ, его причина - израильский авиаудар. После чего взорвался склад с боеприпасами иранских военных. Известно, что жертв нет. Официальные комментарии сирийской и израильской сторон пока не поступали.

  

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