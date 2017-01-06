Новые подробности о нападавшем на клуб в Стамбуле

3 Января 2017 09:03

Операция по поимке напавшего в новогоднюю ночь на клуб в Стамбуле террориста прошла безуспешно. Однако следователи считают, что это вопрос времени, ведь у экспертов есть отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Также стали известны новые подробности о нападавшем. Турецкая газета "Харриет" со ссылкой на специалистов, сообщает, что боевик прошел военную подготовку. Во время нападения он успел сменить шесть обойм и выпустить более 180-ти пуль. Трагедия унесла 39 жизней. Граждан 11-ти стран. Более 60-ти пострадавших до сих пор в больницах.