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Новые подробности о нападавшем на клуб в Стамбуле
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3 Января 2017 09:03

Новые подробности о нападавшем на клуб в Стамбуле

Операция по поимке напавшего в новогоднюю ночь на клуб в Стамбуле террориста прошла безуспешно.  Однако следователи считают, что это вопрос времени, ведь у экспертов есть отпечатки пальцев  предполагаемого преступника.  Также стали известны новые подробности о нападавшем. Турецкая газета "Харриет"  со ссылкой на специалистов,  сообщает,  что боевик  прошел военную подготовку.  Во время нападения он успел сменить шесть обойм и  выпустить более 180-ти пуль.  Трагедия  унесла 39  жизней.  Граждан 11-ти стран.   Более 60-ти пострадавших  до сих пор в больницах.

 

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