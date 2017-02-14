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Новые назначения в администрации Дональда Трампа
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14 Февраля 2017 09:01

Новые назначения в администрации Дональда Трампа

Американский Сенат утвердил кандидатуру нового главы Министерства финансов. Им стал Стивен Мнучин. Ранее демократы пытались бойкотировать его кандидатуру. Мнучин 17 лет проработал в "Голдман Сакс", став в итоге вице-президентом банка. Бизнесмен руководил множеством финансовых компаний, инвестировал в кинопроизводство, отвечал за финансирование кампании Дональда Трампа.

Между тем в американских СМИ появилась информация об уходе Майкла Флинна с поста помощника президента США по национальной безопасности. Отставку глава Белого дома принял и назначил исполняющим обязанности генерала Джозефа Келлога.

  

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