Новые назначения в администрации Дональда Трампа

14 Февраля 2017 09:01

Американский Сенат утвердил кандидатуру нового главы Министерства финансов. Им стал Стивен Мнучин. Ранее демократы пытались бойкотировать его кандидатуру. Мнучин 17 лет проработал в "Голдман Сакс", став в итоге вице-президентом банка. Бизнесмен руководил множеством финансовых компаний, инвестировал в кинопроизводство, отвечал за финансирование кампании Дональда Трампа.

Между тем в американских СМИ появилась информация об уходе Майкла Флинна с поста помощника президента США по национальной безопасности. Отставку глава Белого дома принял и назначил исполняющим обязанности генерала Джозефа Келлога.