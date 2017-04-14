18 Апреля 2017 12:07

Стали известны новые детали задержания возможного организатора теракта в петербургском метро. Выйти на него сотрудникам ФСБ России удалось после того, как тот приобрел два мобильных телефона, новые сим-карты к ним и активировал одну из них. Сигнал зафиксировали и среагировали молниеносно. До этого Аброр Азимов две недели скрывался и сохранял режим молчания, в съемной квартире в Подмосковье не появлялся, а от прежних сотовых со всеми контактами избавился. У предполагаемого координатора теракта был российский паспорт – выходец из Кыргызстана получил его четыре года назад, отказавшись от прежнего гражданства. Его задержали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Москвы.