Новые данные о теракте в Турции

1 Января 2017 15:01

В Турции новогоднюю ночь омрачила бесчеловечная атака. 39 человек погибли, в том числе 16 иностранцев, еще 69 были ранены. На ночной клуб "Рейна", расположенный в историческом районе Стамбула, напал мужчина в костюме Санта-Клауса с автоматом. В тот момент в заведении находились сотни посетителей. Спецслужбы Турции сейчас ищут злоумышленника. Данных о пострадавших в клубе белорусах в посольство нашей страны в Турции не поступало. Тем временем появилась новая информация о теракте. Как передает газета "Харриет" со ссылкой на полицию, преступник прибыл в клуб на такси. Уже допрашивают его водителя.