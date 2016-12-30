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Новые данные о теракте в Турции
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1 Января 2017 15:01

Новые данные о теракте в Турции

В Турции  новогоднюю ночь омрачила  бесчеловечная атака. 39 человек погибли, в том числе 16 иностранцев, еще 69 были ранены. На ночной клуб "Рейна", расположенный  в историческом районе Стамбула, напал  мужчина в костюме Санта-Клауса с автоматом.  В тот момент в заведении  находились сотни посетителей. Спецслужбы Турции сейчас ищут злоумышленника. Данных о пострадавших в клубе белорусах в посольство нашей страны в Турции не поступало. Тем временем появилась новая информация о теракте. Как передает газета "Харриет" со ссылкой на полицию, преступник прибыл в клуб на такси. Уже допрашивают его водителя.

 

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