Новые атаки исламистов в Париже

18 Марта 2017 21:05

В парижском аэропорту Орли сегодня проходила спецоперация, началом которой послужила ликвидация злоумышленника, попытавшегося отобрать оружие у военного патруля. Свыше 3 тысяч пассажиров эвакуировали с места происшествия. Самолеты перенаправляли для посадки в аэропорт Шарль-де-Голль. По последним данным, удалось задержать и второго подозреваемого в нападении. По предварительным сведениям, это один из сотрудников воздушной гавани. Западный терминал аэропорта Орли уже открыли, но южный пока закрыт. Власти назвали этот инцидент чрезвычайно серьезным. Расследование взято под контроль антитеррористическим подразделением полиции.

Рассказывает Александра Пинчук. Около половины девятого утра в холле № 1 южного терминала Орли неизвестный мужчина набросился на военнослужащую, участвовавшую в антитеррористической операции "Страж" и пытался завладеть оружием. Однако ей удалось высвободиться, после чего нападавший хотел было спрятаться в близлежащей торговой палатке. Патрульными был открыт огонь на поражение. Преступник был ликвидирован. В перестрелке никто не пострадал.

Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил военных за эффективные действия, отметив, что республика и впредь будет беспощадна к террористам.

По словам главы МВД Франции Брюно Ле Ру, личность злоумышленника была известна и полиции, и спецслужбам.

За несколько часов до инцидента в аэропорту Зиед ранил полицейского на севере Парижа во время проверки его автомобиля: он выстрелил в проверяющего офицера из травматического оружия и скрылся. Насколько известно, затем он украл еще один автомобиль и направился в Орли, где этот автомобиль и был обнаружен. В настоящее время на месте происшествия работают группы саперов.

Тысячи солдат помогают французской полиции охранять население после нападений в Париже в ноябре 2015 года. С тех пор во Франции действует чрезвычайное положение. В апреле в стране пройдет 1-й тур президентских выборов, и службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. Сегодня был обнародован итоговый список кандидатов в президенты. За высший государственный пост поборются 11 человек.