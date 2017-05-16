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Новой жертвой хакеров стала кинокомпания Уолт Дисней Пикчерз
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16 Мая 2017 15:32

Новой жертвой хакеров стала кинокомпания Уолт Дисней Пикчерз

В руках у мошенников пятая часть “Пиратов Карибского моря”. Фильм должен выйти в прокат в конце мая. Преступники угрожают сначала опубликовать пятиминутный отрезок фильма, а затем постепенно выкладывать 20-минутные части картины. Хакеры обещают вернуть фильм, если руководство кинокомпании заплатит внушительную сумму в биткоинах. Но киностудия не собирается идти на поводу у мошенников.

Напомним, масштабной атаке подверглись тысячи компьютеров из 150-ти стран. Вирус Wanna-Cry остановили, но минувшей ночью появилась его обновленная версия. Стали известны и возможные создатели вируса. Скорее всего это северокорейские хакеры.

  

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